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ADÜ Yenipazar MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.


Açılış konuşmasını yapan MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Elif Meryem Yurdakul, okul ve birimler hakkında genel bilgiler verdi. Öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmasıyla devam eden toplantıda, Öğr. Gör. Sabiha Kemiksizoğlu, uzaktan eğitimin işleyişi ile ilgili tanıtımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı toplantıda, Öğr. Gör. Esra Hanbay Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Öğr. Gör. Baki Erdoğan Farabi Öğrenci Değişim Programı, Öğr. Gör. Fahriye Gözgü Mevlana Öğrenci Değişim Programı ve Öğr. Gör. Cuma Yılmaz sosyal faaliyetler hakkında bilgi verdi.


Yenipazar MYO'da bölümler bazındaki oryantasyon toplantıları ise 5 Ekim'den itibaren devam edecek. Toplantı öğrencilerin sorularına yanıtların verilmesiyle son buldu.

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