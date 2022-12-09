ADÜ Yenipazar MYO'da Emlak Sektörü Semineri düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Türkiye'de Emlak Sektörü ve Emlak Sektöründe Kariyer' konulu seminer gerçekleştirildi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu konuk olarak yer aldığı seminerde öğrencilere, Türkiye'de emlak sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgiler verdi.

Güleroğlu konuşmasında; emlakçılık yapmak için en az 100 saatlik mesleki eğitim almak, gerekli sınavları başarı ile geçmek ve 6 aylık mesleki deneyim gibi koşulların tamamlanması gerektiğinden söz etti. İşin sırrının dürüstlük, bilgi olduğunu söyleyen Güleroğlu; dürüstlüğüyle sevilen bir emlakçı olmanın önemi, müşteri ve ev sahibi memnuniyetinin gerekliliği gibi konulara değinerek günümüzde emlaçılık alanında yaşanan sıkıntılarla ilgili örnekler verdi. Seminer, emlak sektörü ile ilgili soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.