ADÜ Ziraat Fakültesi Erasmus öğrencilerini ağırladı

Ziyarette, Aydın Efeler Anadolu Lisesi'nin paydaş olarak yer aldığı ve liderliğini Nida Mersin, Emine B. Saltan ve İlkay Özeruz'un yaptıkları ERASMUS+KA 229 'Green is not just a color' projesi çerçevesinde İtalya, Macaristan, Portekiz ve Letonya'dan öğrenciler bulundu. Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun Fakülte hakkında bilgi verdiği ziyarette; Prof. Dr. Hüseyin Başpınar ‘Zararlılar ile Mücadele ve Biyopestisitler', Araş. Görv. Uğur Tan ise ‘Aromatik Bitkiler' hakkında bilgi verdi.

Ziyarette öğrenciler, laboratuvarda aramotik bitkiden yağ elde etme çalışması ve arazide aromatik fidan dikimi gerçekleştirdi.