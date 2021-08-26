ADÜ Ziraat Fakültesi ile Alman firmasının Türkiye temsilcisi arasında iş birliği

Çalışma, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. İbrahim Gençsoylu'nun destekleriyle Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Başpınar tarafından gerçekleştirildi. Sonuç raporunun imzalanması sırasında firmanın Türkiye Temsilcisi Tamer Aydıner, yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'na ruhsat için başvuruda bulunacaklarını ve en kısa sürede üreticilerin hizmetine sunmak istediklerini ifade etti. Aydıner, ayrıca başka ruhsatlandırma çalışmaları için de Ziraat Fakültesi ile iş birliğine devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. İbrahim Gençsoylu, Ziraat Fakültesi'nde başka firmalar ile de ruhsatlandırma çalışmalarının yapıldığını önümüzdeki süreçte de firmalar ile ilişkilerinin artarak devam edeceğini söyledi.