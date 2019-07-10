ADÜ Ziraat Fakültesi ile Koçarlı Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı

Protokole göre Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri, Koçarlı için peyzaj projeleri hazırlayıp Koçarlı Belediyesi'ne sunacak.

Koçarlı Belediyesi'nde düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kılıçaslan ve ekibi katıldı.

Protokole Prof. Dr. Gençsoylu ve Prof. Dr. Kılıçaslan ile imza atan Başkan Kaplan, “Koçarlı'yı güzelleştirmek, daha yaşanabilir ve tercih edilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Bunu, Ziraat Fakültesi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün destekleriyle, sivil toplum kuruluşları ve bürokrasinin de görüşlerini dikkate alarak başaracağız. Başarıya ulaştığımızda Koçarlı'nın Aydın'ın en çok konuşulan ilçesi olacağına yürekten inanıyoruz. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'ya, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kılıçaslan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Koçarlı'ya Güzel Bir Peyzaj Mimarlığı En Büyük Arzumuz”

Koçarlı halkına en iyi şekilde hizmet edeceklerini kaydeden Dekan Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ise, “Arkadaşlarımız Koçarlı'da bir altyapı oluşturdu, artık sahaya inme zamanı geldi. Bundan sonra Koçarlı'ya güzel bir peyzaj mimarlığı sunmak en büyük arzumuzdur. Diğer belediyelerden de teklifler gelmesi halinde kendilerine yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.

Prof. Dr. Çiğdem Kılıçaslan ise, Koçarlı'da ekip çalışması yapacaklarını belirterek, “İşin uzmanı arkadaşlarımızla birlikte Koçarlı'nın altyapısını ve mevcut durumunu saptıyoruz, ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çeşitli aşamalardan oluşan projeler üreteceğiz. Bu projeleri de bu sene içinde tamamlayıp, Belediyeye sunacağız. Belediyemiz de projelerin uygulamasına geçecektir” dedi.