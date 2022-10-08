ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri interneti artık daha Etkin kullanabilecek

Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) en geniş kampüs alanlarından birine sahip olan Ziraat Fakültesi, öğrencilerin kampüs alanı içinde internet hizmetinden daha kaliteli faydalanabilmesi için yaklaşık 2 bin dekarlık alana kurduğu yansıtıcılarla öğrencilerin ağı daha etkin kullanabilmesini sağladı.

Yapılan çalışmayla kampüs alanında bulunan yaklaşık 2 bin dekar alanı kapsayacak şekilde toplam 9 adet yansıtıcı cihaz konularak, tüm alanın Wİ-Fİ bağlantısı gerçekleştirildi. Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. İbrahim Gençsoylu konulan yansıtıcılarla öğrencilerin interneti daha kaliteli kullanabilmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu sayede tüm öğrencilerimiz fakülte içinde her yerde ücretsiz olarak bilgisayar ve cep telefonu ile internet kullanabilecek. Böylelikle ücretsiz olarak gerek derslerde, gerekse de ders dışı her türlü bilimsel yayınlara kolaylıkla ve ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Staj döneminde de öğrencilerimiz arazide de rahatlıkla bu hizmeti kullanabilecekler. Öğrencilerimizin bütçelerine de katkı sağalacağını düşünüyoruz; öğrencilerimiz ve personelimiz için hayırlı olsun” dedi.