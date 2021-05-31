ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri sektör uzmanlarıyla buluşmaya devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Stajdan, Genel Müdürlüğe' başlıklı söyleşi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Özel bir şirketin Genel Müdürü Mete Kaan Bülbül'ün konuk olarak katıldığı ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri paylaşan Mete Kaan Bülbül, ziraat mühendisi adayı öğrenicilere öğrencilik yıllarından genel müdürlüğe kadar geçen çalışma sürecindeki aşamaları anlattı. Lisans eğitimi sürecinde hiçbir maddi beklentisi olmadan birden çok firmada staj yaptığını ve en son staj yaptığı firmada ziraat mühendisi olarak göreve başlayıp genel müdürlüğe kadar yükselmesini örnek bir başarı profili olarak öğrencilere anlatan Bülbül, öğrencilik süresi içerisinde yapılan stajların meslek hayatı açısından önemini vurguladı.

Etkinlik, Mete Kaan Bülbül'ün öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi.