ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerine AFAD eğitimi verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencilerine Ömer Faruk Durdu Toplantı Salonu'nda 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Aydın İl Müdürlüğü tarafından verilen ve iki oturum olarak gerçekleşen eğitim, Aydın İl Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma teknisyeni ve eğitmen İsmail Ünal tarafından gerçekleştirildi. Ünal, afetler konusunda temel ve önemli bilgileri aktardığı eğitimde bireylerin herhangi bir afet sırasında neleri yapıp neleri yapmaktan kaçınılması gerektiği hakkında bilgi verdi. AFAD bünyesinde nasıl gönüllü olunacağını aktaran Ünal, gönüllü olmak için nasıl başvuru yapılacağını öğrencilerle paylaştı.

Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören AFAD eğitimi, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.