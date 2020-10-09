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ADÜ Ziraat Fakültesi tanışma ve uyum ve toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen tanışma ve uyum toplantısı gerçekleşti.


Toplantıda, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından ADÜ, Ziraat Fakültesi Bölümleri, OBİS ve uzaktan eğitim portalı hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.


Fakülte akademik personelinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.

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