ADÜ Ziraat Fakültesi 'TÜBİTAK 1001 Projesi' desteklenmeye hak kazandı

Dr. Serap Açıkgöz tarafından yürütülen ve 2021 yılı 1. döneminde sunulan 'TOVAG 221O094' nolu proje 'TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bazı Buğday Genotiplerinde Barley Yellow Dwarf Virüs (BYDV PAV, MAV) ile İlgili Yeni Dayanıklılık Bölgelerinin 90 K Snp Beadchip Teknolojisi Kullanılarak Genoma Dayalı İlişkilendirme Çalışmaları İle Belirlenmesi başlıklı projede Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Doç. Dr. Onur Yılmaz, Arş. Gör. Sevdiye Yorgancı ve Arş. Gör. Dr. Ali Yiğit ile beraber İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ayşe Şen, ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nden Doç. Dr. M. Alp Furan yer alıyor. Ayrıca proje de iki yüksek lisans bursiyeri, bir doktora sonrası araştırmacı ve bir doktora bursiyeri de bulunuyor.

Prof. Dr. Serap Açıkgöz, “Ülkemiz için önemli bir tarım ürünü olan buğdayda epidemiler yapan ve ekonomik anlamda ciddi zarar veren Barley yellow dwarf virüsün (BYDV) önemli bir hastalıktır. Barley yellow dwarf virüs ile mücadele de insan ve çevre sağlığına dost olan ve en etkili korunma yöntemlerinden biri dayanıklı çeşit kullanmaktır. Bu proje ile ülkemiz buğday genotiplerinde BYDV dayanıklılığının varlığı incelenecek ve son teknolojik yöntemler kullanılarak buğdayda yeni dayanıklılık bölgeleri araştırılacaktır. Proje ile BYDV'e buğday dayanıklılğı konusu çalışmaları Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki koruma Bölümü Laboratuvarları ile Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-TARBİYOMER) bünyesinde yürütülecektir” dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.