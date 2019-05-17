ADÜ Ziraat Fakültesi TÜBİTAK proje sunumlar gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) 2209-A kapsamında desteklemeye hak kazanan öğrenci projelerinin sunumları Ömer Faruk Durdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, davetliler, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, önümüzdeki dönemlerde projelerin değerlendirilebileceği ortamların oluşturulması gerektiğini vurgulayarak desteklenmeye hak kazanan projelerin diğer öğrencilerle de paylaşılmasının önemine değindi. TÜBİTAK 2209-A kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğrenci projelerinin sunulduğu etkinlikte, 13 sözlü sunum ve 64 poster sunumu gerçekleşti. Tüm gün süren etkinliğin sonunda dereceye giren ilk üç projeye ödülleri verildi.