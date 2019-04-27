ADÜ Ziraat Fakültesi TÜBİTAK'tan destek alan proje sayısını 9'a yükseltti.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından 2019 yılı Nisan ayı içerisinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunularak destek alan proje sayısı 9'a yükseldi.

Yenilenebilir enerji kaynakları, hayvansal üretim, peyzaj ve biyoteknoloji alanlarında destek veren TÜBİTAK'a Ziraat Fakültesince sunulan toplam 9 proje desteklenmeye hak kazandı.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan, Doç. Dr. Onur Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Yakup Onur Koca, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Uysal, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, Dr. Öğretim Üyesi Kemal Avcı ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Sevindik'in danışmanlığında hazırlanan projeler TÜBİTAK'tan başarıyla döndü. Desteklenen yeni projelerle beraber Ziraat Fakültesi öğrencileri, 2209-A projeleri kapsamında aldığı destek sayısıyla TÜBİTAK'ta üstün başarı gösterdi.

TÜBİTAK'ta elde başarılardan dolayı proje danışmanı ve öğrencilerini tebrik eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, projelerde yer alan öğrencilere ve danışmanlarına başarılarının devamını diledi.

Desteklenmeye hak kazanan projeler

Danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan'ın yaptığı, Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Türk tarafından yürütülen “Ziraat Fakültesi Öğrenci Kantinine Güneş Enerjisinden Elde Edilen Elektrik ile Cep Telefonu Şarj Etme Ünitesi Tasarımı” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Danışmanlığını Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın yaptığı, Zootekni Bölümü öğrencileri Tuğba Nur Kaya ve Eray Yıldız tarafından yürütülen “Karya, Kıvırcık ve Sakız Irkı Koyunlarda Östrojen Reseptör ? Geni (ER?) Polimorfizminin PCR Tabanlı RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi” başlıklı proje de desteklenmeye layık görüldü.

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar'ın yaptığı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Funda Büyük ve Sema Palut tarafından yürütülen "Kentsel Yeşil Alanların Hava Kirliliği, İnsan Sağlığı ve Fiziksel Aktivite Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Kemal Avcı'nın yaptığı, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri Merve Aydemir tarafından yürütülen "Havuç Bitkisine Ait Eksozom İzolatlarının CUPRAC, FRAP ve FCR Metodlarıyla Antioksidan Potansiyellerinin Araştırılması" ve Fatma Nur Zengin tarafından yürütülen “Vaccinium Myrtilus (Yaban Mersini)'Dan Ekstrakte Edilen Eksozom İzolatlarının Antioksidan ve Antimikrobiyal Potansiyellerinin Araştırılması” başlıklı projeler desteklenmeye layık görüldü.

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Emre Sevindik'in yaptığı, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri Fadime Efe tarafından yürütülen “Ardahan Ekolojik Koşullarında Yetişen Armut Genotiplerinin ISSR Markır Tekniği Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonunun Belirlenmesi” ve Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen “Aydın İlinde Yetişen Dittrichia viscosa (L.) Greuter Popülasyonlarının ISSR Markır Tekniği Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu” başlıklı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.