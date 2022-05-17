ADÜ'de '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinlikleri kutlandı

Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu tarafından düzenlenen 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Programa; Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Belgin Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner ve öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı. Kutlamalar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Özsunar, ‘Sevgi ve Olumlu Duygu ile İyileştiren Hemşireler' başlıklı sunumunda, sevginin temel bir duygu olduğunu, ağrı hissinin azalmasında, alzhemier ve otizm gibi toplumları etkileyen pek çok hastalığın önlenmesinde oldukça önemli olduğunu söyledi.

Açılış konuşmasının arkasından, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gerçek Öter'in ‘Hemşireler: Öncü Bir Ses- Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak için Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin' konulu konferansı gerçekleşti. Gerçek Öter konuşmasında, hemşirelerin özellikle pandemi döneminde karşı karşıya kaldığı zorluklar ile bunların oluşturduğu olumsuz sonuçları değindi. Ayrıca birey ve toplum sağlığının güçlendirilmesinde hemşirelik mesleği ve hemşirelik eğitimine yapılacak yatırımın çok yönlü önemini bilimsel araştırma sonuçlarıyla birlikte vurguladı.

Hemşirelik Haftası programı, eğitimci ve şair emekli hemşire Necla Öngüç'ün ‘Yaşadım Diyebilmenin Bir Yolu Olarak Sanat' konferansı ile devam etti. Öngüç, hemşirelikle ilgili yaşadığı deneyimleri şiirleri ile dile getirme yolculuğunu duygusal anlatımıyla katılımcılarla paylaştı. Etkinlik programının son konuşmacısı olarak, yılın hemşiresi seçilen Aydın Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Hemşire Yeter Alacam, ‘Hemşireliğin Güçlendirilmesi ve Deneyimler' konulu konuşmasında özellikle pandemi döneminde yaşadığı zorlu deneyimlerini ve bu süreçteki mücadelesini paylaştı.

Program, Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ‘İçimizdeki En'ler yarışmasının sonuçlarının açıklaması kazanan öğrencilere teşekkür belgeleri ve ödüllerinin verilmesinin ardından Arş. Gör. Belma Toptaş ve Arş. Gör. Dr. Dilara Şahan'ın moderatörlüğünü yaptığı Hemşirelik Fakültesi Müzik Grubu'nun dinletisiyle sona erdi.