ADÜ'de 13.yy'da Anadolu'da Tasavvuf Anlayışı Paneli ve Tasavvuf Müziği dinletisi gerçekleşti

Yılında Mevlânâ'yı anma etkinlikleri çerçevesinde ‘13.YY'da Anadolu'da Tasavvuf Anlayışı Paneli ve Tasavvuf Müziği Dinletisi' Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.

Çağlar ötesinde, mesajı hala konuşulan ve insanlığa umut veren Hz. Mevlana'yı anlamanın yaşadığı zamanı ve mekânı anlamaktan geçtiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Kemal Haykıran, "Kadim uygarlıkların neşet ettiği Hint topraklarında dünyaya gelmiş ve çocukluğunu geçirmiş olan Mevlana buralardan çok feyzlenmiştir. Babasının başına gelen diplomatik sebeplerden dolayı Anadolu'ya gelmiş ve Sultan Alaattin Keykubat tarafından Konya' ya davet edilmiştir" dedi.

Türk düşünce ve tasavvuf tarihinde önemli bir yeri olan Hacı Bektaşi Veli'nin düşünce dünyasına etki eden unsurlarına dikkat çeken Dr. Özcan Abaylı, “Hacı Bektaşi Veli'nin sıkıntılı bir dönemden geçen Anadolu'da Türk kültürünü oluşturan inanç, ritüel ve geleneklerini İslam dini bünyesinde sentezleyerek Türk müslümanlığının yaratılması ve sorunlar karşısında umudunu yitiren halk üzerinde korucu vasfı çok önemlidir” diye konuştu.

Asıl adı Muhammed lakabı Celaleddin olan Mevlana'nın 1207 yılında Bent'te dünyaya geldiğini belirten Dr. Kadriye Hayır, Konya'da dostum ruh eşim dediği Şems ile karşılaştıktan sonra Mevlana'nın hayatında büyük bir değişim ve dönüşümüm olduğunu, Şems ile sadece kitap ilimlerini değil gönül ilimlerini de öğrenmeye başladığını ifade etti.

Popüler kültür çalışmalarının dünyada ve ülkemizde özellikle 21. yüzyılın başlarında itibaren önemli bir ivme kazandığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bir uygulama olarak İslami Bilim gelenekleri başta olmak üzere çeşitli yerel bölgesel ve ulusal yayın kuruluşlarındaki müzikli sohbet programları hatta kimi turistik eğlence mekanlarında Mevlevi müzikle dansların gösteri niteliğinde kullanılması bu geleneğin popüler kültürün nesnesi olarak yeni bir yola girdiğinin açık kanıtlarından birisi olduğunu kaydetti.

Aydın'ın, en genel hatlarıyla Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde Mevleviliğin bölge kültürüne sunduğu katkının çok önemli olduğunu vurgulayan Doktorant Bircan Kayacan, “Aydın'ın merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde yapmış olduğumuz derlemeler neticesinde, Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda bir Mevlevi sikkedi ve fesdi bir mezar taşı bulunmuştur. Ayrıca Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ramazan Paşa Camii kulbunda bir Mevlevihane olduğunu söylemiştir. Yine Aydın Mevlevihanesine dair Konya'daki mevlevi ahestesinde bulunan el yazmalarında Aydın Mevleviliğine dair en güvenilir belgeler burada bulunmaktadır” dedi.

Başkanlığını Prof. Dr. Caner Işık'ın yaptığı panelde 13. YY.'da yaşamış olan Mevlana Celaleddin-i Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi âlimler hakkında genel bilgiler verilirken Tasavvufi Türk Müziği Dineletisi katılımcılara sunuldu.

Panel, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından son bulurken, panele; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.