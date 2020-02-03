İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ'de 25. Spor Şenliği için geri sayım başladı

Bu yıl Şubat ayı içerisinde başlaması planlanan 25.

Spor Şenliği için detayların görüşüldüğü toplantı, Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) gerçekleşti.


Düzenlenen toplantıya; ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Spor Şenliği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Reşat Kartal, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bezci, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Çınar, Şenlik Yürütme Kurulu uzman üyeleri ile Fakülte ve Yüksekokul spor birim temsilcileri katıldı.


Toplantıda; 25. Spor Şenliği'nin Basketbol 3x3, Voleybol, Halı Saha Futbol, Masa Tenisi, Tenis ve Satranç branşlarında yapılmasına ve Şubat ayının üçüncü haftasında başlamasına karar verilerek, şenlik fikstür hazırlama ve yürütme kurulu komiteleri oluşturuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.