ADÜ'de '60 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes' isimli kitap sergisi açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) '60 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes' isimli kitap sergisi açıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamlarının 60'ıncı yıldönümlerinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Anma etkinlikleri kapsamında ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından '60 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes' isimli kitap sergisi ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde açıldı. Adnan Menderes ile ilgili seçili kitapların yer aldığı serginin açılışında konuşan Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, Adnan Menderes'in Türkiye'nin ve Aydın'ın yetiştirdiği önemli insanlardan biri olduğunu ifade ederek sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Halk koşusu ve panel düzenlenecek"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anma etkinliklerinin sergi ile sınırlı kalmayacağını belirten ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Üniversitemize adını veren büyük devlet adamının halkın gözü önünden çekme amacıyla icra edilen eyleme rağmen, Türk milleti Menderes'e karşı saygı ve sevgisini halen muhafaza etmektedir. Üzücü ve acılı kısımlarını bir tarafa bırakacak olursak Adnan Menderes denilince akla gelenler, Kuvayi Milliye kahramanlarından genç bir yiğit, Ali Fethi beyin Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda genç bir siyasetçi, Atatürk'ün tercihi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili, siyasetle yetinmeyip Ankara'da hukuk tahsilinde bir üniversiteli, Milli Şef döneminde olgunlaşan bir politikacı, dörtlü takrir ile Türkiye'yi demokrasi ufkuna yönelten öncülerden birisi, onlarca muhalefet partisi içerisinde halkın ümidi olarak yükselen bir bayraktar ve daha niceleri. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak bugün merhum başbakanımız Adnan Menderes'e ait kitaplar arasından seçilerek düzenlenen bu sergi ile hem kendisinin hatırasını hatırlamak hem de bilhassa gençler arasında bir farkındalık oluşturmak amacındayız. Sergimiz 21 Eylül 2021 tarihi akşamına kadar açık kalacaktır. 21 Eylül'de Türkiye Atletizm Federasyonu ile Adnan Menderes anısına 1. Halk Koşusu düzenleyeceğiz. Aynı gün öğleden sonra da Menderes döneminin iletişim, sağlık, eğitim ve ekonomi cephelerinden ele alacak akademik bir panel tertipleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açılırken, serginin açılışına ADÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Aydın, ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, ADÜ Kütüphane Daire Balkanı Özden Faydalıgül, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.