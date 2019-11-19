ADÜ'de 9. Geleneksel Prematüre Günü Gerçekleşti

Geleneksel Prematüre Günü, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Fahriye Tosun, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, öğretim üyelerin yanı sıra prematüre bebek sahibi aileler ve çocuklar katıldı.

Dekan Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun'un yaptığı açılış konuşmasında “Bugün Geleneksel Dünya Prematüre Gününü kutluyoruz. Prematüre doğanlara ve onlara bakım veren doktor, hemşire ve ailelerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için buradayız. Bu bir ekip işidir ve uyum içinde çalışan bu ekibe teşekkür ederim” dedi.

Çocuk Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı ve Yenidoğan Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, kez Dünya Prematüre Bebek Günü etkinliğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Anne karnında 37. haftayı tamamlamadan dünyaya gelen bebeklere prematüre diyoruz. Bu bebekler anne karnında ki büyüme ve gelişmelerini henüz tamamlamadan dünyaya geldikleri için başta solunum sistemi olmak üzere, kalp-damar, sindirim ve sinir sistemi ile ilgili sorunlarla karşı karşıaya kalırlar. Bu nedenle hassa ve özenli bir bakıma ve onlar için özel olarak tasarlanmış hastane ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç vardır. Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi üç öğretim üyesi deneyimli 40 hemşire ve 10 sağlık personeli ile çoğunluğu prematüre bebek olmak üzere yılda yaklaşık 1000 bebeği ağırlamaktadır. ”diye konuştu. Türkmen, Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin önemine dikkat çekti ve prematüre gününde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Uzman Hemşire Funda Güler her yıl olduğu gibi bu yılda prematüre bebekler ve aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Prematüre dünyaya gelen çocukların, resim çizip boyama yaparak eğlendiği, yüzlerinin boyandığı etkinlik, Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen'in prematüre çocuklar ve aileleriyle birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kesmesiyle sona erdi.