ADÜ'de AB projesinin ikinci toplantısı düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yılmaz koordinatörlüğünü yaptığı 'Medicinal Beekeeping for Beekeepers' adlı Erasmus + Avrupa Birliği Projesi'nin ikinci toplantısı İtalya'nın Perugia kentinde gerçekleştirildi.

ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz'ın koordinatörlüğünü yaptığı 'Medicinal Beekeeping for Beekeepers-MEDI-BEEB' adlı Erasmus + AB projesinin ikinci ulus ötesi toplantısı gerçekleştirildi. Projenin partneri ve Avrupa'nın en büyük çiftçi örgütlenmesinden biri olan Umbria Çiftçiler Birliği tarafından organize edilen toplantıya, Türkiye'den Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Polonya'dan Çevre ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Litvanya'dan Vitautas Magnus Üniversitesi, İtalya'dan Umbria Çiftçiler Birliği ve temsilcileri katıldı.

Proje çerçevesinde İtalya Umbria bölgesindeki bazı arı yetiştiricileri ve işletmeler ziyaret edilerek, arıcılıkta kullanılan yeni uygulamalar ve arı ürünlerinin değerlendirmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Prof. Dr. Murat Yılmaz ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.