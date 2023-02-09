ADÜ'de Afet Yardım Kampanyası için toplanan malzemeler yola çıktı

Merkez üstü Kahramanmaraş olan çevre illerde hissedilen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başlatılan 'Afet Yardım Kampanyası' çerçevesinde ilk etapta toplanan ihtiyaç malzemelerinin olduğu araçlar, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünden hareket etti.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Yıkıcı depremlerde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam rakamlara göre 12 bin 873 kişi hayatını kaybederken, 62 bin 937 kişi de yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da yardım seferberliği başladı. Soğuk kış günlerinde evsiz kalan vatandaşlar için, mont, polar, kaza, atkı, bere, eldiven, bot gibi giysilerin yanı sıra acil ihtiyaç duyulacak malzemeler için kampanyalar düzenlendi. Aydın'da da ADÜ personeli ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan su, gıda kolileri, battaniye, kışlık kıyafet, hijyen malzemeleri, kuru gıda, ayakkabı, ısıtıcı, el feneri ve çeşitli yardım malzemelerinden oluşan koliler hazırlandı. Hazırlanan koliler kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere teslime edilmek üzere yola çıktı.

Yaptıkları yardım kampanyası çağrısına duyarlı davranarak tüm imkanlarını seferber eden personel ve öğrencilere teşekkür eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Gün, 85 milyon olarak tek yürek olma günüdür. Toplanan malzemelerimiz Aydın Valiliği koordinasyonuyla afet bölgelerine ulaşacak. Yardım kampanyasında emeği olan ADÜ ailesine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz afet bölgelerinde AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarda yer alıyor. ADÜ Arama Kurtarma ekibimiz, Hekimlerimiz, yardımcı sağlık personelimiz sahada görev yapıyor. Biz ADÜ ailesi olarak yaraları sarmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için seferber olduk. İnşallah el birliğiyle bu kara günleri de atlatacağız” dedi.