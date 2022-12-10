ADÜ'de 'Anla-Anlat-Tartış Seminerleri'nin beşincisi düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin düzenlediği Anla-Anlat-Tartış Seminerlerinin beşinci programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, 'Mastaura Antik Kenti' başlıklı bir seminer verdi. Doç. Dr. Akkurnaz konuşmasında; Nazilli'de bulunan Mastaura Antik Kenti'nin, dünyanın 2020 yılındaki en büyük ikinci arkeolojik keşfi olduğuna değinerek yürüttüğü kazı çalışmalarının ilerleme sürecinden bahsetti.

Soru-cevap bölümünün ardından program sona ererken, Programa; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Harlak ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Çelik'in yanı sıra Fakültenin farklı bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.