ADÜ'de Anla-Anlat-Tartış seminerlerinin dördüncü programı düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin (İTBF) düzenlediği Anla-Anlat-Tartış Seminerlerinin dördüncü programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, İTBF Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Ece Sağel Çetiner, 'Okul Öncesi Çocuklarda Yalan Söyleme Davranışı' başlıklı semineri verdi. Dr. Ece Sağel Çetiner, konuşmasında, okul öncesi dönemde sıklıkla görülen yalan türleri üzerinde durarak söz konusu yalan türlerinin ilişkili olduğu etmenleri açıkladı.

Soru-cevap bölümünün ardından program sona ererken programa; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Harlak ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berivan Binay'ın yanı sıra fakültenin farklı bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.