ADÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri gerçekleşti

Moderatörlüğünü Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun yaptığı seminerde, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Gülşah Ş. Kale Yolcu konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde, bağımlılık hakkındaki temel bilgilerin yanı sıra madde bağımlılığına ilişkin istatistikler, gençlerin madde bağımlılığı karşısında yapabilecekleri, dikkat etmeleri gerekenler, kurumsal ve bireysel olarak bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

Öğrencileri ve öğretim elemanlarının katıldığı seminer, soru ve önerilerin ardından Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun konuşmacılara çiçek takdimi ile sona erdi.