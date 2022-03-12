ADÜ'de bağımlılıklara karşı birim kurulacak

Dr. Cumali Öksüz, Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği Toplantısı'na, çevrim içi olarak katılarak, üniversite bünyesinde bağımlılık birimi kurulacağını belirtti.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 26 Ocak 2021 tarihli toplantısında alınan, ‘Bağımlılık ile mücadele seferberliğinin başlatılması ve bu kapsamda uyuşturucu, sigara ve nargile, alkol ve dijital bağımlılıkla mücadelenin takvimlendirilerek kampanyaya dönüştürülmesi' kararına istinaden görüşmeler yapıldı.

Toplantıda ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, karar kapsamında ADÜ tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan kampanya çalışmalarına dair bilgi verdi. ADÜ'nün birimlerinde yapılacak çalışmaların amaç, kapsam ve takvim bilgisinin YÖK' e iletileceğini ve Üniversitemizin bağımlılıkla mücadelede örnek iş ve çalışmalar yapan üniversiteler arasında olmasını umduklarını belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de bu konuya özel bir hassasiyet gösterdiğini ve planlanan kampanya ve etkinliklerin ilk elden takipçisi olduğunu iletti.

Yapılan bilimsel çalışmalar, üretilen tezler yanında ADÜ'nün gelişim, riskli grup ve klinik grup bağlamında mücadeleyi ele aldığını ve her bir aşamada etkili çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Cumali Öksüz, bahar döneminde bu çalışmaların yansımalarının görüleceğini sözlerine ekledi. ADÜ'de 'Bağımlılık Birimi' kurulacağını, önümüzdeki yıl tüm ADÜ programlarına 'bağımlılık' dersinin ekleneceğini ve mücadelede sürekliliğin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, önderliğinde gençlerimize her alanda yardım, destek ve kılavuzluk yapmaya çalışıyoruz” dedi.