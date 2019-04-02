ADÜ'de ‘Bahar Şenlikleri' toplantısı yapıldı

Kültür ve Sanat Şenlikleri programını oluşturmak amacıyla Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut başkanlığında toplantı düzenlendi. ADÜ'nün akademik birim temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Bahar Şenlikleri kapsamında etkinlik düzenleyecek birimler ve topluluklar belirlendi.

Toplantıda, bahar şenliklerinin daha verimli hale getirilerek katılım oranının yükseltilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Öğrenci topluluklarının şenlik içerisinde daha aktif bir rol oynamasını beklediklerini ifade eden Hüseyin Turgut, akademik birimlerimizin bulundukları bölgenin kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütmesinin önemli olduğunu vurguladı. Turgut “Biz üniversite olarak şehirle bütünleşmek istiyorsak, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurmak durumundayız. Çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi söz konusu kurumlarla iş birliği içinde yürütmek, üniversitemizi olumlu etkileyecektir” dedi.

Üniversitelerin bir yandan eğitim ve öğretimini sürdürürken, diğer bir yandan da öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çeken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak düzenleyeceğimiz programlar ile bu anlayışa uygun adımlar atıyoruz. Bu yıl üniversite yerleşkesinde hazırladığımız bahar şenlikleri ile öğrencilerimizin rekreatif faaliyetler yapmalarına da imkan sağlayacağız. Bu vesile ile bahar şenliklerine katılan başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm konuklara, stant kuran fakültelerimize, şenliklerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.