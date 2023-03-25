ADÜ'de 'bakteriyofaj kursu' düzenlendi

Bakteriyofaj Kursu'na, farklı üniversitelerden ve merkezlerden 24 kursiyer katıldı.

Bakteriyofaj kursunda; Abdulkerim Karaynir, Bülent Bozdoğan, Hanife Salih Doğan, Mehmet Aytar, Melis Yalçın, Rümeysa Gülsu Özkan, Sahd Ali, Yunus Doğan ve Zeynep Erdem Aynur eğitimci olarak görev aldı. Düzenlenen kurs; tıp, veteriner, gıda, ziraat, biyoloji ve eczacılık gibi farklı disiplinlerin çalışma alanına giren bakteriyofajlar konusundaki çalışmaların yaygınlaşmasına katkılar sundu.