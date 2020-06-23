ADÜ'de bankacılık hizmetleri ve promosyonu için imzalar atıldı

ADÜ ile Vakıfbank arasında gerçekleşen imza töreninde; Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Personel Daire Başkan Vekili Aybüke Kurt, Vakıfbank Aydın Bulvar Şubesi Müdürü Gökhan Ertürk ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bağlı Şubesi Müdür Yardımcısı Esin Sadi bulundu.

“ADÜ, Aydın'ın en büyük kamu kurumudur”

Vakıfbank ile 5 bin 700 TL'ye bir kereye mahsus olmak üzere dört yıllığına anlaşmaya varılan ihale ile ilgili olarak açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün Aydın'ın en büyük kamu kurumu olduğunun altını çizerek, “Özellikle pandemi sürecinde yüksek bir özveri ve gayretle çalışan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personelinin en iyi sonucu hak ettiğini düşünüyorum. Personelim için yapmam gerekenin arkasında durmaya sonuna kadar devam edeceğim. Sonuç tüm personelimiz ve üniversitemiz için hayırlı olsun” dedi.