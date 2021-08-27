ADÜ'de 'Beyazıt Yılmaz ve Mustafa Kemerli Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliği ile 'Aydın TÜFAD 2021 Beyazıt Yılmaz ve Mustafa Kemerli Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri' gerçekleştirildi.

TÜFAD Başkanı Tevfik Ata Tekin'in açılış konuşması ile başlayan seminerde, Aydın Gençlik Spor İl Müdür Vekili Oktay Bak'ın konuşmasının ardından Beyazıt Yılmaz ve Mustafa Kemerli'ye plaket takdimi yapıldı. Seminerde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Alper Kartal Futbolda Maç Analizleri, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız Futbolda Başarı Psikolojisi, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal Futbolda Beslenme, TÜFAD Başkanı Tevfik Ata Futbolda Antreman Planlaması ve Periyodlaması ve Atça Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Recep Özçelik Futbolda Sistemlerin Önemi konularında bilgi verdi.