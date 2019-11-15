ADÜ'de ‘Bilimsel Yayın Sürecinde Elektronik Kaynaklardan Yararlanma Yöntemleri Semineri' düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Eğitimleri' kapsamında Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda ‘Bilimsel Yayın Sürecinde Elektronik Kaynaklarından Yararlanma Yöntemleri Semineri' düzenlendi.

Seminere, öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Proquest Teknik Eğitim ve Danışmanlık Ortağı Hazal Yılmaz sunumunda, Proquest firmasından abone olunan Proquest Dissertation & Thesess Global, ve E-Book Central hakkında ve veri tabanlarının kullanımları ile ilgili uygulamalı bilgileri paylaştı.

Hazal Yılmaz, “Proquest Dissertation & Thesess Global veri tabanı 4.5 milyondan fazla tez içeriği ve platformda 2.5 milyondan fazla tam metin tez bulundurmasıyla dünyanın en büyük tez koleksiyonudur.E-Book Central 206 bin'in üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme, Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir” sözleri ile Proquest Dissertation & Thesess Global ve E-Book Central hakkında bilgi verdi.

Bilimsel araştırma ve yayın sürecinde elektronik tez ve e-kitaplardan yararlanma yöntemlerini aktaran Yılmaz, e-kitap ve e-tezlerinin arama stratejileri dinleyicilerle paylaştı.

Seminer, araştırmacıların sorunlarının cevaplanmasıyla sona erdi.