ADÜ'de Biontech aşısı yapılmaya başlandı

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. 2021-2022 Akademik Yılının yüz yüze olarak başlayabilmesi kapsamında aşı randevu sistemi açılan ADÜ akademik ve idari personeli ile 50 yaş ve üzeri vatandaşların ‘Biontech' aşılaması başladı. Alo 182, e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuran vatandaşlar Biontech aşısının birinci dozunu oldu.