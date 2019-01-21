ADÜ'de Bircan görevi Aldemir'e devir etti

Dr. Osman Selçuk Aldemir, görevi Prof. Dr. Cavit Bircan'dan devir aldı.

ADÜ'yü devir aldıkları noktadan iyi iyi bir seviyeye ulaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Cavit Bircan, görev süresi boyunca kendisi ve ekibine destek veren tüm kesimlere teşekkür etti. Görev süresi boyunca ADÜ'de hayata geçirilen projelerden söz eden Bircan, “Biz bu görevlere geldiğimiz zaman nasıl seviniyorsak, Allah bizden bu mevki ve makamları aldığı zaman hiç üzülmeye hakkımız yoktur. Bu işi ilk alırken, ilk kucaklarken, ilk sahip çıkarken bunu Allah'ın bize verdiği bir nimet olarak gördüysek; verirken de nimet olarak görmek lazım. Gerçekten çok yorulmuştuk. Biraz da Osman Hocamız yorulsun. Biz birçok önemli projeyi hayata geçirdik ama bazılarını açamadık. İnşallah bu açılışlar yeni Rektörümüze nasip olacak” dedi.

Cübbesiyle törene katılan Prof. Dr. Cavit Bircan, konuşmasının ardından rektörlük cübbesini çıkartarak Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e giydirdi. ADÜ bayrağını Aldemir'e teslim eden Bircan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

ADÜ'de illegal oluşumlara asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, “Adnan Menderes Üniversitesi'nde illegal oluşumları temizleyerek, sağlam bir irade ve kararlı bir duruş sergileyerek Türkiye'nin yeni zihniyetinin kurucusu bir üniversite haline gelmek amaçlarımızdan önemlilerinden bir tanesidir. Ülkemizde yüksek öğrenim alanında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde, ADÜ'de yaşanan bu değişime liderlik edebilme kabiliyetine sahip, topluma yön veren, sosyal değişim unsurlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu hedefler doğrultusunda Türkiye'nin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacağız. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde bilim dünyasının lokomotif özelliğiyle ülkenin tüm birimleriyle uyumlu bir metot izleyerek gerek içi gerekse dış unsurlara karşı ülke bütünlüğünün korunmasına destek vereceğiz. Her başlangıç yeni bir ruh ve yeni bir heyecandır. Önümüzdeki süreç bir refakat dönemi olacaktır” diye konuştu.

ADÜ'de gerçekleşen devir teslim töreni, Atatürk Kongre Merkezi'nde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde yapılan devir teslim törenine Vali Vekili Mustafa Kemal Arat, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Büyükşehir Başkanvekili Evrim Karakoz, İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Baki Aslantaş, ADÜ akademik ve idari personeli, daire amirleri ve davetliler katıldı.