ADÜ'de 'Birlikte Ebeveynlik Projesi'nin kapanış toplantısı gerçekleşti

Dr. Yalçın Özdemir'in yürüttüğü Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1003-Öncelikli Alanlar Araştırma Geliştirme Projeleri 'Çocuk Yetiştirme Tutumları' çerçevesinde yürütülen 'Birlikte Ebeveynlik: Doğası, Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Güçlendirilmesi' başlıklı araştırma projesinin sonuçlarının paylaşıldığı toplantı ADÜ'de gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması yapan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yalçın Özdemir, proje çerçevesinde, Türk kültüründe birlikte ebeveynlik olgusunun ve çocuklar üzerindeki etkilerinin derinlemesine araştırılması; birlikte ebeveynliği güçlendirmeye yönelik kanıt temelli bir müdahale programının geliştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Geçmişten günümüze değişen ebeveynlik çeşitlikleriyle ilgili bilgiler veren Özdemir, “Geçmişte baba eve ekmek getiren, anne ise çocukların bakımıyla ilgilenen kişi iken bu roller günümüzde eşit seviyeye evrilmiştir. Ebeveynlik, bireysel bir şov oyunu olmaktan çok takım oyunudur. Her iki taraf da eşit yaklaştığı sürece sağlıklı sonuçlar alınabilir. Konu ebeveynlik olduğunda en önemli çıkar çocuğun çıkarıdır” ifadelerini kullandı.

Proje geliştirme süreci çerçevesinde Türkiye'de ilk çalışma olma özelliğine sahip 'Birlikte Ebeveynliğe Geçiş Programı' (BEGEM) çerçevesinde proje ekibi İzmir, Ankara ve Van illerindeki kırsal-kent yaşamında bebek bekleyen 60 çift üzerinde incelemelerde bulundu. ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu tarafından çiftlere ebeveynlik üzerine eğitim verildi.

Toplantının ikinci oturumunda sunum yapan ADÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal, projeden elde edilen sonuçları katılımcılarla paylaştı. Sağkal, kent yerleşiminde ebeveynliğin anne ve babanın ortak payı olurken, kırsal kesimde ebeveynlik yükünün tamamen annede olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Toplantı, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından sona ererken toplantıya; ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu ile birlikte öğretim üyeleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji, sosyal hizmet alanlarından uzmanlar ve rehberlik psikolojik danışmanlık anabilim dalı ve psikoloji bölümü öğrencileri katıldı.