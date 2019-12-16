İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ'de ‘Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları' semineri gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Anlık İstemsiz Tanıma: Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları" konulu seminer Atatürk Merkezi Magnesia Salonu’nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Anlık İstemsiz Tanıma: Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları" konulu seminer Atatürk Merkezi Magnesia Salonu'nda gerçekleşti.


Seminere, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacer Harlak, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Dereboy, Dr. Öğretim Üyesi Cennet Şafak Öztürk, Arş. Görevlileri Dr. Gün Pakyürek, Dr. Tolga Köskün ve Dr. Pınar Elmas ile öğrenciler katıldı.


Anlık istemsiz tanıma çalışma belleğinin etkisi ve nörobilişsel mekanizmaları konulu doktora tezi hakkında bilgi veren Dr. Fatma Köse, çalışma belleği ile ilgili iki farklı teknik olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalarından bahsetti.


Seminer, Prof. Dr. Hacer Harlak'ın Dr. Fatma Ebru Köse'ye çiçek takdimiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.