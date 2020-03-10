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ADÜ'de ‘Çalışma Hayatında Duygusal Emek' semineri gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi’nde ‘Çalışma Hayatında Duygusal Emek’ adlı seminer düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi'nde ‘Çalışma Hayatında Duygusal Emek' adlı seminer düzenlendi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı aynı zamanda Psikolojik Danışman olan Yasemin Ateş tarafından verilen seminere, İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencileri başta olmak üzere Fakülte personeli ve öğrencileri katıldı.


Seminerde, duygusal emeğin çalışma hayatındaki görünümleriyle ilgili bilgi verilerek öğrencilerin soruları yanıtlandı.

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