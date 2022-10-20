ADÜ'de çevre hassasiyeti için farkındalık etkinliği düzenledi

Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can liderliğinde ‘Toplumsal Sorumluluk ve Hizmet Dersi' çerçevesinde çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler, merkez kampüs çevresinde iklim değişikliği ile birlikte atık yönetimi ve çevre bilincinin önem kazandığı bu süreçte bilinçsiz tüketiminin olumsuz getirisi olan çöp körlüğüne dikkat çekmek ve atık farkındalığı oluşturmak için kampüs alanında çöp topladı.