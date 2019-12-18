ADÜ'de ‘Çocuk İstismarına Bütüncül Bakış Paneli' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Her Çocuk Bir Gelecek Topluluğu tarafından organize edilen ‘Çocuk İstismarına Bütüncül Bakış' paneli Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocuk istismarıtanımını dinleyicilerle paylaşarak başladığı konuşmasında, çocuk istismarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaları aktardı.

Çocuk Geliştirme Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği ritim oyununun ardından Aydın İli Çocuk Komitesi Yetişkin Temsilcisi Sosyal Hizmet Uzmanı Cana Dede, ülkemizdeki çocuk hakları, sosyal hizmetlerin çocuk alanındaki çalışmaları ve her ilde bulunan çocuk hakları komitelerinin çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

İl Çocuk Komitesi Başkanı Toygun Önal, Komite Üyeleri Alper Türker, Beyza Dilşat Sarı ve Melis Günay ilimizde Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi'nin faaliyetlerini katılımcılarla paylaştılar.

ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Selvinaz Saçan moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda Aydın Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Dicle Demirpençe, Çocuk İzlem Merkezinde Çocuk Gelişimci olarak görev yapmakta olan Çocuk Gelişimci Hilal Gökgedik, Çocuk Hakları Komisyonunda görev yapmakta olan Av. Ceyda Boğa sunumlarıyla bilgi verdi. Oturumda, çocuk ihmal ve istismarında vakıfların işlevi, çocuk izlem merkezinin yürüttüğü görevler, cinsel istismar konusunda baronun faaliyetleri ve istismar tipleri katılımcılara aktarıldı.

Oturum sonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ünal panelistlere teşekkür belgesi verdi.

Çocuk Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda Adli Tıp Ana Bilim Dalında görev yapmakta olan Dr. Kaan Cem Özcan, Aydın Çocuk Mahkemesi'nde görev yapan Psikolog Danışman İsmail Çekin, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan Uzm. Çocuk Gelişimci Özlem Demiröz Aksoy sunumlarıyla katılımcılara bilgi verdi. Oturumda, çocuk istismarı ve ruh sağlığı boyutu, çocuk istismarı ve ihmaline bütüncül yaklaşım, ihmal ve istismar vakalarında mahkemenin rolü ve sosyalhizmetlerde çocukların koruma altındaki hayatları hakkında bilgi verildi.

Soru cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul'un panelistlere teşekkür belgesi vermesiyle panel sona erdi.