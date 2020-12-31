ADÜ'de Covid-19'da Hava Yolu Yönetimi konulu panel gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) Paramedik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği panellerin sonuncu oturumu olan ‘Covıd-19'da Hava Yolu Yönetimi' konulu sunum, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Paramedik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler ile öğrenciler için verimli bir hafta olduğunu ifade ederek tüm öğrencilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 112 Eğitmeni Paramedik Erdal Tek, ‘Covıd-19 Pandemisinde Oksijen Tedavisi ve Hava Yolu Yönetimi' konulu sunumunda ilk vakaların başlangıcı, hastalığın seyri konularında bilgi verdi. Kişisel koruyucu ekipman kullanımının önemini vurgulayan Tek, nazal kanül ve oksijen maskeleri ile oksijen tedavisi, CPAP kullanımı, Covıd-19 vakalarında CPAP kullanımında dikkat edilecek noktaları paylaşarak sunumunu bitirdi.

Verimli bir hafta geçirdiklerini ifade ederek panellere yoğun ilgi gösteren öğrencilerin sorularının Paramedik Erdal Tek tarafından yanıtlanmasıyla panel sona erdi.