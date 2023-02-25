ADÜ'de 'Deprem Sonrası Eğitim Sürecinde Psikososyal Öneriler' başlıklı web konferans düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyelerine yönelik olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRM) tarafından düzenlenen 'Deprem Sonrası Eğitim Sürecinde Psiko-Sosyal Öneriler' başlıklı web tabanlı konferans gerçekleştirildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in açılış konuşmasını yaptığı çevrimiçi konferansta, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz moderatör olarak yer alırken, ADÜ PDRM Müdürü Prof. Dr. Yaşar Kuzucu ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tolga Köskün web konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Yüzyılın en büyük felaketini, deprem gerçeğiyle yüzleşerek yaşadığımızı belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Önce devletimizin tüm birimleri, sonra bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve tüm ülke müthiş bir seferberlik başlatarak yaraları sarmak için tek yürek oldu. Bu büyük felaket hiç şüphe yok ki hepimizin duygu durumunda büyük bir olumsuz etki oluşturdu. Ancak net bir şekilde ifade etmeliyim ki, ülke olarak hepimiz halen duygusal olarak o enkazın altındayız. Vatandaşlarımızın yaşadığı her acı ülke olarak hepimize aynı şekilde sirayet etmektedir" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yakın zamanda büyük bir acıyla idrak ettiğimiz ve dünyada eşi benzeri olmayan bir acıyı millet olarak yaşadık; öncelikle burada vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geri kalan tüm yakınlarına da sabır, metanet ve dayanma gücü diliyorum" ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Eğitimleri sürecinde öğrencilerle birebir iletişimde olacak akademisyenleri afet sonrası yapılabilecek psiko-sosyal çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen web konferansta, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir şehir dışında olduğu için seminerin moderatörlüğünü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cumali Öksüz'e devretti.

'Travma nedir, etkileri nelerdir?' konu başlıklarına değinen ADÜ PDRM Müdürü Prof. Dr. Yaşar Kuzucu, afetin sadece birebir bu durumu yaşayanları değil, toplumun genelini etkilediğini belirtti. Afetin evrelerinin alt başlıklarına değinen Prof. Dr. Kuzucu, bu evrelerin, 'darbe evresi, kahramanlık evresi, balayı evresi, hayal kırıklığı evresi ve yeniden yapılanma evresi' olduğunu söyledi. Kuzucu, son olarak deprem sonrası eğitim için SWOT Analizi çıkararak güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, fırsatlarımız ve risklerimizin neler olduğuna değindi.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tolga Köskün, 'travmatik bir yaşantı karşısında nasıl tepki veririz?', 'kimlere daha fazla odaklanabiliriz?', 'psikolojik ilk yardım', 'izle, dinle, bağ kur', 'kayıp ve yas tepkileri', 'uzamış yas nedir?', 'neler yapmamalıyız?', 'neleri söylememeliyiz?', 'neler yapılabilir?' gibi konu başlıklarından yola çıkarak açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası yaşanılan psikolojik sorunlara değinen ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, konuşmacılara yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından webinarı sonlandırdı.