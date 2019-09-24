ADÜ'de doçentlik deneme dersleri başladı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın başkanlığında gerçekleşen sunumlara; ilgili fakültelerin dekanları, müdürleri ile görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.

Doçentlik kadrosuna başvuran Atça Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Akan Yanık, Aydın İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Öznur Özdamar Giovanis, Buharkent MYO Öğretim Üyesi Metin Armağan, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Özlem Kocatürk, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Tülay Çelik ve Tuncay Saygın jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verirken, görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.