ADÜ'de doçentlik deneme dersleri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşen derslere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Aksoy jüriliğinde, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.
Doçentlik kadrosuna başvuran Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Emre Köse, Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sultan Özkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kevser Tozduman Yaralı, Veteriner Fakültesi Veterinerlik İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ceren Dinler Ay jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.
Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, görevlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbesini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.