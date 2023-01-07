ADÜ'de doçentlik deneme dersleri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salu'nda gonerçekleşti.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un başkanlığında gerçekleşen derslere; Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Cesur jüriliğinde, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Mustafa Gökhan Ünsal, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Vahit Yıldız, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nesibe Kahraman Çetin jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, görevlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbesini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.