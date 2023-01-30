ADÜ'de 'Doçentlik Deneme Dersleri' devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri 'Doçentlik Deneme Dersleri' Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.

Doçentlik kadrosuna başvuran Kuyucak MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Üyesi Bahar Gürdin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Serap Gökçe Eskin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ali İhsan Yapıcı, Fen Fakültesi Genel Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yelda Kadıoğlu ve Genel Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Fatih Eyduran jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, görevlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbesini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşen derslere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hacer Harlak ile Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ethem Aktürk, Kuyucak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hamdi Avcı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Işık, Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Şahin ve Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl jüriliğinde, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.