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ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.



ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un başkanlığında gerçekleşen derslere Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekci, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Özel Sepetci ve Doç. Dr. Olcay Boyacıoğlu jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı. Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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