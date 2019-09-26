ADÜ'de Doçentlik deneme dersleri sona erdi

Adnan Menderes Üniversitesi görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu'nda, gerçekleşen sunumlarla son buldu.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşen doçentlik deneme derslerinin son gününde, doçentlik kadrosuna başvuran Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Heval Selman Özkan, Ali Yılmaz, Soner Sertan Kara, Ali Duman, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Ülker Çolakoğlu ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Cengiz Ünsal jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyeleri kendi alanlarıyla ilgili sunumlarını yaparken, görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademisyenlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ve Üniversitenin adını en iyi şekilde duyuracak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemizin akademisyenleri bizim için çok değerli. Sizler bulunduğunuz konumu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Sizlere önerim, liyakatli ve sadakatli olun. Devlete, millete ve bayrağa sadakat her şeyden önce gelsin. Unvanınızdan ve koltuğunuzdan güç almayın, güç verin; ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz bu topraklara olan borcunuzu unutmayın ve daha çok çalışın. Sizleri tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum” şeklide konuştu.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sunumların ardından akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Doçentlik deneme derslerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın başkanlığında gerçekleşen ikinci gününde, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Ahmet Bildiren, Ayşe Öztürk Samur, Ceren Saygı Gerçeker, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyeleri Safiye Özvurmaz, Yıldız Denat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Arzu Güler jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verirken, görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.