ADÜ'de doçentlik heyecanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in jüri başkanlığında gerçekleşen sunumlarda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul jüri üyesi olarak yer aldı.

Doçentlik kadrosuna başvuran Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Sibelnur Avcil, İç Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Özlem Oltulu, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi Emre Zafer, Tıbbi Patoloji ABD Öğretim Üyesi İbrahim Halil Erdoğdu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ABD Öğretim Üyesi Selvinaz Saçan jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.

Öğretim üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verirken, görevde yükselmeleri gerçekleşen öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.