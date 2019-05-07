ADÜ'de Ebeler Günü kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik açılış konuşmalarıyla devam etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özat yaptığı konuşmada ebeliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizerek “M.Ö 5000 yıllarındaki duvar figürlerinde doğum yapan kadına yardım edenlerde olduğu gibi Orta Asya'da Orhun Anıtları'nda Umay Ana fikriyle karşımıza çıkan aynı mesleğin kişileridir ebeler. Ebelik, kadının ağrısını gideren, ona sırdaş olan kutsal bir meslektir” dedi.

Dünyada ebelik mesleğinin M.Ö 5 bin yılından bu yana var olduğunu yineleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, “Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren sahada çalışan personel olarak önemli noktalarda ebeler yer almıştır. Çok önemli bir mesleğimiz var. Mesleğimizin değerini bilelim” şeklinde konuştu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise sağlık hizmetlerinin sunumunun bir toplumun sosyal gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ederek, “Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur ve bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de aile sağlığını korumak ve iyileştirmek adına önemli görevler üstlenen ebelik, bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş tarihin en eski ve kutsal mesleklerinden biridir. Bilgi ve beceri yönünden, sağlık alanındaki gelişmeleri takip ederek yetiştirdiğimiz ebelerimiz, sağlık hizmetlerinin sunum ve kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olur. Ebeler, topluma sunduğu sağlık hizmetinin yanı sıra toplumda lider, önder, rol modeldirler. Bütün bu yönleri ile güçlü oldukları ölçüde toplumun kalkınmasına katkı sağlayacaklarını unutmamak gerekir” dedi.

Her koşulda büyük bir sabır, özveri ve sevgiyle sağlıklı bir neslin varlığına yardımcı olan ebelerimizin, sağlık sistemi içinde oynadığı rolün daha iyi anlaşılabilmesini dileyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlayarak sözlerine son verdi.

Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ile devam eden etkinlikte, Hukukçu Hemşire Çiğdem Özmen “Ebelikte Mesleki Hukuksal Sorunlar ve Yaklaşımlar” konulu konferansını gerçekleştirdi. Konuşmalarından dolayı Özmen'e teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Karul, kendisine plaket takdim etti.

Etkinlik, “Ebeler Kadın Haklarının Savunucusudur” temalı kompozisyon yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.