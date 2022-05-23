ADÜ'de 'Engelliğe Hak Temelli Yaklaşım ve Eşit İletişim' etkinliği gerçekleşti

ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Engelliğe Hak Temelli Yaklaşım ve Eşit İletişim' etkinliği Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe; Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Kuşadası İlçe Temsilcisi Mehmet Fahri Güzel, Sosyolog Didem Akyüz Saldıran, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Sosyolog Didem Akyüz Saldıran'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte; özel gereksinimli bireylerin özellikleri, onlara yaklaşım tarzları ve hakları anlamında genel bilgilendirmeler yapıldı. Didem Akyüz Saldıran ayrıca ‘Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duyduğu erişilebilirlik alanları onlara nasıl destek olabiliriz?' ‘Toplumsal farkındalığı nasıl arttırabiliriz ve onların önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz?' konu başlıklarına değindi.

Etkinlik, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.