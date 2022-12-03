ADÜ'de 'Engelsiz Dans Gösterisi' programı düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin, Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu ve özel eğitim merkezleri iş birliği ile düzenlediği 'Engelsiz Dans Gösterisi' ADÜ'de gerçekleşti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; toplumda engellilere yönelik farkındalığın arttığına değindiği konuşmasında, bu bağlamda her bir bireyin sorumluluğu olduğuna işaret ederek, “Üniversite olarak engelli insanlarımızın sorunlarının çözümünü önceliklerimiz arasında gören bir anlayışla, onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin özel eğitimde materyal tasarımı dersi çerçevesinde kendi elleriyle hazırlamış oldukları kostümlerle ‘Özel Orman' Drama Etkinliğini sahnelediği programda, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencisi Ali Melik Gürel'in kemanıyla gerçekleştiği müzik dinletisi beğeni topladı. Katılımcılardan gelen yoğun isteği kırmayarak tekrar sahneye çıkan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin seslendirdiği Neşet Ertaş'a ait 'Neredesin Sen' türküsüne bağlamasıyla eşlik etti. Bu anlamlı jest, etkinliğe katılan davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Programın devamında, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin birlikte hazırlamış oldukları 'Miniklerimizin Dans Gösterisi', Çocuk Gelişimi Programı ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin birlikte hazırlamış oldukları 'step gösterisi' gerçekleştirildi. Programda son olarak, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ve Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin birlikte hazırlamış oldukları zeybek oyunu sergilendi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in programda emeği geçenlere teşekkür belgelerini vermesinin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.