ADÜ'de 'Erteleme Davranışı' semineri düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PDRM) düzenlediği 'Erteleme Davranışı' adlı seminer Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kuzucu ile farklı fakültelerden öğrencilerin katıldığı seminerde; Kariyer Yetkilisi Sosyolog Selda Aksoy Yetkin açılış konuşmasını yaptı. Psikolojik Danışman Esma Nur Köse tarafından verilen seminerde; erteleme davranışları ve kişilik özellikleri olarak erteleme, durumsal özellik olarak erteleme, erteleme davranışındaki aşamalar, motivasyon kaynakları, iç motivasyon kaynakları, dış motivasyon kaynakları, motivasyonu azaltan etkenler, erteleme döngüsü, erteleme döngüsü kuracak 6 strateji, erteleme davranışı ile başa çıkma yöntemleri, zaman yönetimi teknikleri anlatılarak 'Erteleme nedir ve erteleme eğiliminin nedenleri nelerdir ?' sorusunun cevabı verildi.

Gerek günlük hayatları gerekse çalışma hayatları içerisinde kişilerin erteleme davranışları nelerdir? gibi soruları cevaplandıran Psikolojik Danışman Esma Nur Köse, katılımcılara bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

Öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla seminer sona erdi.