ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi

ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu'nda 17-26 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşen müsabakalara, 10 personel takımı katıldı. Turnuvanın koordinasyonunu Spor Bilimleri Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Öğretim Görevlisi Necmettin Parlak, Öğretim Görevlisi Hüseyin Büyükçoban ve öğrencilerden oluşan hakemler sağladı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda finalde rakibi Zirvet Takımını penaltı atışları sonucu 8-7 yenen Feforce Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Zirvet Takımı ikinciliği, Kim Bunlar Takımı ise üçüncülüğü elde etti.Müsabakalar dereceye giren takımlara kupalarının verilmesi ile sona erdi.