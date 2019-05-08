ADÜ'de ‘Geleneksel Halk Bilimi Günleri' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Geleneksel Halk Bilimi Günleri 2” konu başlıklı bilgi şöleni, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğe, Rektör v. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Işık, bir milletin asli değerlerinin kaynağı olan halk kültürünün önemini vurguladığı konuşmasında öğrencilerinin köylere, mezralara giderek yapmış oldukları derlemelerden seçmelerle bu bilgi şöleninin ortaya çıktığını ifade etti. Doç. Dr. Işık, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek ilk oturumu başlattı. Slaytlarla ve türkülerle desteklenerek gerçekleştirilen oturumlarda yörüklerin geleneksel mirası ve günümüzde yaşadıkları sorunlar dile getirildi. Oturumlar sonunda Prof. Dr. Mehmet Aydın, Hüseyin Turgut ve Prof. Dr. Kubilay Metin öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür belgelerini verdi.

Rektör vekili Prof. Dr. Mehmet Aydın, yörük geleneğinden gelen biri olduğunu söylediği konuşmasında, artık geleneklerin bozulmaya başladığından bahsetti. Geleneklerin yaşatılmasının önemine değinen Prof. Dr. Aydın, “Eski yaşantının devam etmesi mümkün değil belki ama geleneğin ne olduğu konusunun bu tür etkinlikler aracılığıyla konuşulması, yeni nesle öğretilmesi son derece önem taşıyor. Çünkü modern hayat gelenekleri değiştirip yok edebiliyor” dedi.

ADÜ'de Halk Bilimleri Topluluğu kurulmasının gerekliliğini vurgulayan Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ise "Uzun yıllar Arabın geleneğini İslamiyet, Avrupa kültürünü de medeniyet zannederek kendi kozlarımızdan kültür değerlerimizden ayrıştırıldık. Halbuki gelenek ve göreneklerimiz halk kültürümüz bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda bırakırlar. Milletimiz kendi geleneklerini hor görüp Avrupa'nın düşünce, bilgi, ahlâk, hukuk ve sanat ilkelerini benimsemeye karar vermekle, bugün gençlik çeşmesinin nerede olduğunu açığa vurmuştur. Hıdrellezi bilmeyen ancak paskalyayı kutlayan, cadılar bayramını kutlayan bir nesil ile küresel rekabette avantaj elde edebilecegimizi düşünmüyorum. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Halk Kültürü Araştırmalarında öncü olmalıdır. Burası 'Efeler Diyarı'dır. Bize yakışan budur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Metin, oturumların verimli geçtiğini ifade ederek, çalışmalarda emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti ve önümüzdeki yıllarda bu etkinliğin sempozyum haline dönüşerek uluslararası boyutlara ulaşmasını temenni etti.

Her yörenin kendine has kültürünün aktarıldığı “Geleneksel Halk Bilimi Günleri 2” etkinliği, dört oturum şeklinde gün boyunca devam etti.

Oturumların sonunda Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Nahmedov ve Doç. Dr. Caner Işık ikincisi düzenlenen Geleneksel Halk Bilimi Günleri etkinliğinin genel bir değerlendirmesini yaptı. Program, katılımcılarla birlikte çekilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.